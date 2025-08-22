«Торпедо» сообщил об изменениях в руководстве

Игорь Резвухин занял должность генерального директора «Торпедо», сообщает пресс‑служба московского футбольного клуба.

© ФК «Торпедо»

Ранее Резвухин работал советником министра спорта Пермского Края (2011–2014), а также занимал пост гендиректора ФК «Амкар» (2014–2018).

Кроме того, к работе в качестве руководителя спортивного кластера «Торпедо» вернулся Сергей Синяев.

В июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора «черно‑белых» Валерия Скородумова на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Решением КДК РФС Скородумов отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев — на пять.

После пяти туров в Первой лиге «Торпедо» с четырьмя очками располагается на 13‑й позиции турнирной таблицы.

