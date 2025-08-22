«Зенит» выставил на трансфер полузащитника

Питерский «Зенит» выставил полузащитника команды Сашу Зделара на трансфер. Об этом сообщил телеграм-канал «Убойная сила».

Ранее в СМИ писали, что к Зделару проявляют интерес клубы с Ближнего Востока.

Зделар пополнил состав «Зенита» в феврале этого года за 1,3 млн. евро. Трудовое соглашение хавбека с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2026-го года. Предыдущей командой опорника стал московский ЦСКА.

В минувшем сезоне Саша провел 30 матчей во всех турнирах и оформил две голевые передачи. В нынешнем футболист провел 1 матч за питерскую команду в Кубке России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зделара в 3,5 млн. евро.