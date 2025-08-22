Сборная России сыграет против Саудовской Аравии

Молодежная сборная России в августе сыграет против Саудовской Аравии
Молодежная сборная России в рамках августовского сбора проведет домашний товарищеский матч против Саудовской Аравии, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что РФС отменит сентябрьский сбор молодежной команды по причинам недоговоренности с подходящими соперниками о проведении товарищеских игр.
Молодежная сборная России в июне сыграла два матча со сверстниками из Узбекистана, дважды победив 6:3 и 3:0.
Основная сборная России в сентябре проведет два товарищеских матча: 4 сентября состоится домашняя встречас Иорданией, 7 сентября - выездной поединок против сборной Катара.
Российские сборные и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.