Пиняев ответил, считает ли себя патриотом России

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев ответил, считает ли он себя патриотом России. 20-летний хавбек подчеркнул, что любит свою страну.

«Считаю ли я себя патриотом России? У всех это понятие разное. Я люблю свою страну, чувствую себя в ней отлично, представляю сборную России по футболу. Я счастлив, что у меня есть такая возможность. По этому можно судить, насколько я патриот. Даже не могу представить себе, что не являюсь патриотом своей страны», — приводит слова Пиняева Sport24.

В нынешнем сезоне Пиняев провёл два матча в рамках Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, забив один гол. Суммарно полузащитник отыграл 58 минут.