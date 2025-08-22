Защитник «Спартака» может перейти в «Зенит» этой зимой

По сообщениям издания , в связи с предстоящим ужесточением лимита на легионеров в чемпионате России, петербургский «Зенит» внес в шорт-лист в качестве усиление команды ряд футболистов с российским паспортом.

Источником уточняется, что в список возможных приобретений сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно вошли: атакующий полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, вингер грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев, а также защитники Илья Вахания воспитанник системы «Зенита», выступающий за «Ростов», Матвей Лукин из ЦСКА и спартаковец Руслан Литвинов.

Ранее появилась информация, что Министерство спорта РФ совместно в РФС обсуждает возможное сокращение числа иностранцев в заявке команд РПЛ до десяти, при пяти легионерах на поле.

Ожидается, что реформа вступит в силу, начиная с сезона 2026-2027 годов.

Действующий лимит на легионеров в чемпионате России по футболу регламентирует до 13 иностранных футболистов в заявке клуба и не более 8 одновременно на поле во время матча.

В минувшем туре чемпионата России в стартовом составе «Зенита» появился один российский футболист – голкипер Денис Адамов.

Лимит был соблюден петербуржцами, благодаря натурализации Дугласа Сантоса и появлению на поле казахского защитника Нуралы Алипа, который, согласно регламенту, не считается легионером.

«Зенит» под руководством Сергея Семака занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 6 очков в пяти матчах.