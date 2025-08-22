«Оренбург» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 6‑го тура РПЛ

«Оренбург» и «Ахмат» объявили составы на стартовый матч 6‑го тура МИР РПЛ.

Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 18:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Оренбурга»: Богдан Овсянников (вратарь), Артем Касимов, Данила Хотулев, Анри Чичинадзе, Фахд Муфи, Владислав Камилов, Степан Оганесян, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский (капитан), Хорди Томпсон, Эмирджан Гюрлюк.

Стартовый состав «Ахмата»: Гиорги Шелия (вратарь), Усман Ндонг, Максим Сидоров, Мирослав Богосавац, Надер Гандри, Эгаш Касинтура, Лечи Садулаев (капитан), Исмаэл Силва, Мануэл Келиано, Максим Самородов, Мохамед Конате.

«Оренбург» под руководством Владимира Слишковича с пятью очками находится на 10‑й строчке турнирной таблицы. «Ахмат», возглавляемый Станиславом Черчесовым, набрал шесть очков и располагается на седьмой позиции.

Прямую трансляцию игры смотрите на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.