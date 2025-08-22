Полузащитник ПСЖ близок к переходу в «Панатинаикос»

Саншеш близок к переходу в «Панатинаикос». «ПСЖ» отдаст хавбека в третью аренду подряд
Ренату Саншеш близок к переходу в чемпионат Греции.
28-летний полузащитник близок к переходу в «Панатинаикос» на правах аренды.
В договор не пропишут опцию выкупа португальского хавбека.
Таким образом, «ПСЖ» отдаст футболиста в третью подряд – до этого в таком статусе Ренату Саншеш выступал за «Рому» и «Бенфику».
В прошлом сезоне полузащитник сыграл 10 матчей за Бенфику в чемпионате Португалии, не отметившись результативными действиями и проводя на поле в среднем 19 минут.
