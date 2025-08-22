Черчесов поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что рассчитывает на победу команды в матче 6‑го тура МИР РПЛ против «Оренбурга».

Встреча пройдет в пятницу в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 18:00 по московскому времени.

— Конечно, мы хотим проявиться свои лучшие качества. И хотим взять свои очки.

— Почему нет изменений по сравнению с прошлым матчем?

— Нужна определенная стабильность. Ребята играют качественно, поэтому не было смысла что‑то менять. Тем более, у кое‑кого некоторые болячки. Но это уже внутренние дела команды.

— С 2019 года «Ахмат» не может победить на поле стадиона «Газовик».

— Я это не знал. Значит, сегодня будет первый раз, с божьей помощью, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.