Тюкавин рассказал, из-за чего чувствует дискомфорт

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился своими ощущениями в ходе текущего восстановления после травмы.

© Спорт день за днем

«Сейчас хочется выйти на поле также сильно, как в детстве. Мне как‑то не по себе. Когда сидишь, с трибуны смотришь, хочешь помочь команде, но понимаешь, что нереально это сделать», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

2 марта Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ розыгрыша 2024-2025 против «Ростова» (1:1).

У отечественного нападающего диагностировали повреждение передней крестообразной связки.

После операции, которая успешно прошла в Германии, футболист проходит реабилитацию под наблюдением медицинского штаба московской команды.

В завершившемся сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

После пяти сыгранных туров коллектив под руководством Карпина идет на 11-ом месте в РПЛ 2025-2026, набрав 5 очков.

В предстоящих матчах чемпионата России «Динамо» предстоит сыграть дома против «Спартака» и нижегородского «Пари НН», а также встретиться на выезде с «Сочи» и махачкалинским «Динамо».