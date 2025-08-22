Тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук поделился информацией о состоянии полузащитников Луиса Энрике и Жерсона перед домашним матчем 6 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".

- У Луиса Энрике была травма, он пропустил часть матчей. Жерсон приехал с клубного чемпионата мира, и мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате. Ему нужно время, чтобы вернуться в свои кондиции. Мы стараемся максимально использовать их в матчах и тренировочном процессе, поэтому сделаем всё, чтобы как можно вернуть их в лучшее состояние, - передаёт слова Тимощука Metaratings.ru.

"Зенит" из Санкт-Петербурга в пяти сыгранных матчах Российской премьер-лиги набрал шесть очков и по дополнительным показателям занимает в турнирной таблице чемпионата девятое место.

Сине-бело-голубые обладают самым дорогим составом в лиге - 202,3 миллиона евро по оценке аналитического портала Transfermarkt. Из семи последних чемпионатов России петербуржцы выиграли шесть, уступив золотые медали "Краснодару" в сезоне-224/2025.