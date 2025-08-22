ЦСКА в несколько раз повысил зарплату Кисляку

ЦСКА в несколько раз повысил заработную плату полузащитнику команды Матвею Кисляку. Как минимум до зимы футболист будет выступать в составе красно-синих. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, повышение зарплаты 20-летнего игроку произошло вне переподписания контракта, а в рамках действующего трудового соглашения. Срок его контракта остался неизменным — до лета 2029 года.

Подчёркивается, что Кисляк откажется обсуждать возможность перехода в другой клуб в нынешнее трансферное окно в случае интереса к нему. При этом возможно возобновление разговоров о переподписании контракта и установлении в нём отступных к следующему трансферному окну. Отмечается, что армейцы на текущий момент выступают против указания опции выкупа в контракте Кисляка.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.