Трамп объявил дату и место жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Белом доме.

"5 декабря этого года жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в центре Кеннеди, прямо здесь, в Вашингтоне", - сказал Трамп.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.