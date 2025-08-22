ЭСК: арбитр верно удалил Дугласа Сантоса в матче РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Чемпионат.comиещё 1

Заседание экспертно-судейской комиссии РФС признало верным решение главного арбитра матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» Артёма Чистякова удалить с поля защитника гостей Дугласа Сантоса. Эпизод произошёл на 51-й минуте.

ЭСК: арбитр верно удалил Дугласа Сантоса в матче РПЛ «Спартак» — «Зенит»
© Чемпионат.com

«Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности», — написано на официальном сайте РФС.

Напомним, футболист «Зенита» получил первую жёлтую карточку на 43-й минуте.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости