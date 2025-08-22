Президент ФИФА Инфантино подарил Трампу билет на финал чемпионата мира 2026 года
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу билет на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает CNN.
Турнир пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в городах США, Мексики и Канады.
— Это будет просто фантастическое событие, самое масштабное в истории, — заявил Инфантино.
Инфантино вручил Трампу первый билет на финал следующего года, отметив, что билеты на турнир поступят в продажу 10 сентября.
В пятницу Трамп объявил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.
Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу FIFA 2026.