«ПСЖ» обыграл «Анже в матче чемпионата Франции, Сафонов остался в запасе

Действующий чемпиона Франции «ПСЖ» на своем поле обыграл «Анже» в матче 2‑го тура Лига 1.

Команда из Парижа в пятницу переиграла соперника со счетом 1:0. Автором победного гола во втором тайме стал Фабиан Руис.

В первом тайме одиннадцатиметровый не реализовал футболист «ПСЖ» Усман Дембеле.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на игру, на остался в запасе.

Парижский клуб набрал 6 очков, «Анже» (3 очка) потерпел первое поражение.