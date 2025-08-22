«ПСЖ» обыграл «Анже в матче чемпионата Франции, Сафонов остался в запасе
Действующий чемпиона Франции «ПСЖ» на своем поле обыграл «Анже» в матче 2‑го тура Лига 1.
Команда из Парижа в пятницу переиграла соперника со счетом 1:0. Автором победного гола во втором тайме стал Фабиан Руис.
В первом тайме одиннадцатиметровый не реализовал футболист «ПСЖ» Усман Дембеле.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на игру, на остался в запасе.
Парижский клуб набрал 6 очков, «Анже» (3 очка) потерпел первое поражение.