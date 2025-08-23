«Динамо» обыграло «Пари НН» в дебютном матче Миранчука

Московское «Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 3:0. Первым забитым мячом в матче был автогол, его автором стал Свен Карич на 16-й минуте. В начале второго тайме Даниил Фомин забил второй мяч московской команды. Окончательный счет был установлен на третьей компенсированной ко второму тайму минуте, гол оформил Николас Маричаль.

В этом поединке дебютировал Антон Миранчук, который перешел в московское «Динамо» из швейцарского «Сьона». Футболист появился на поле на 71-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Владимир Москалев.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на восьмой позиции, набрав восемь баллов. «Пари НН» расположился в зоне вылета на 15-й позиции с тремя очками.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Нижегородский клуб на день раньше в выездном поединке сразится с петербургским «Зенитом», начало матча — 16:15 мск.