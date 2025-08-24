ЦСКА обыграл «Акрон» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл тольяттинский «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1.

На шестой минуте матча счет открыл игрок ЦСКА Матеус Алвес. Через 13 минут Кирилл Глебов удвоил преимущество москвичей. В конце тайма Артем Дзюба отыграл один мяч. На 59-й минуте Иван Обляков ударом с пенальти установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает второе место, набрав 14 очков. «Акрон» занимает 12 место, имея в активе шесть баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 15 очков.

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет в Москве с «Краснодаром». Встреча состоится 31 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Акрон» встретится с калининградской «Балтикой». Игра пройдет 31 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 по московскому времени.

