Алонсо не намерен убирать Винисиуса из основного состава, но ждёт от него большего

Статус крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» не изменился, несмотря на появление в команде Килиана Мбаппе и не лучшую игровую форму бразильца в последние месяцы. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо считает Винисиуса основным футболистом своей команды и не намерен убирать его из стартового состава. При этом испанский специалист рассчитывает на возвращение 25-летним нападающим лучшей игровой формы.

Однако подчёркивается, что всё больше людей в «Реале» начинают беспокоиться из-за непродления Винисиусом контракта с клубом, хотя ранее это считалось «само собой разумеющимся»

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.