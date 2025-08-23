В «Зените» отреагировали на информацию о переходе Нино в «Васко да Гама»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переходе центрального защитника Нино в «Васко да Гама».

«В «Васко да Гама» переходит Роберт Ренан. Нино здесь ни при чём», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее аккаунт NTVascainos на странице в социальной сети X сообщил, что Нино согласовал контракт с бразильским клубом и сообщил «Зениту» о своём желании перейти в «Васко да Гама».

Нино выступает в составе сине-бело-голубых с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.