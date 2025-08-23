"Динамо" объявило о переходе футболиста Антона Миранчука

Полузащитник Антон Миранчук подписал контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на один сезон. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера из швейцарского "Сьона"составила €2,5 млн.

Миранчуку 29 лет, он выступал за "Сьон" с сентября 2024 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии".

В составе сборной России Миранчук провел 31 матч, забил семь голов и отдал две голевые передачи.