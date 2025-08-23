Бывший игрок сборной России завершил карьеру в 36 лет

Бывший полузащитник «Краснодара» и футболист сборной России Юрий Газинский на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

«Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов! И, конечно, особая благодарность вам, болельщики: вы давали тот драйв, от которого испытываешь особые эмоции», — написал он.

Газинскому 36 лет.

Футболист стал автором первого гола на чемпионате мира — 2018, который проходил в России. В первом туре группового этапа национальная команда играла матч-открытие с Саудовской Аравией. Газинский поразил ворота соперников на 12-й минуте игры.

Большую часть клубной карьеры футболист провел в «Краснодаре», за который выступал с 2013 по 2022 год и в период 2024-2025 годов. Вместе с «быками» он завоевал первое золото чемпионата России в истории клуба (сезона-2024/25), а также трижды завоевывал бронзовые медали национального первенства. Он — воспитанник «Смены» из Комсомольска-на-Амуре, также игрок выступал за екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию».