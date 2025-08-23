«Зенит» разгромил «Динамо» и поднялся на шестое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Андрей Мостовой, который на 29-й минуте реализовал пенальти. Через шесть минут Густаво Мантуан забил второй мяч петербургской команды. На 72-й минуте ворота махачкалинского клуба поразил Юрий Горшков с передачи Максима Глушенкова. Финальную точку в матче поставил сам Глушенков, забивший на 90-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян из Сочи.

«Зенит» в турнирной таблице поднялся с девятого на шестое место, в активе команды девять баллов. Махачкалинский клуб идет в зоне стыковых поединков на 13-м месте с пятью очками.

В следующем туре национального первенства петербургский клуб сразится дома с «Пари Нижним Новгородом» 30 августа. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Динамо» на следующий день сыграет с московским «Динамо», старт матча — 20:30 мск.