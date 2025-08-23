«Локомотив» упустил победу над «Ростовом» в матче с шестью голами

Московский «Локомотив» не сумел одержать победу над «Ростовом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

© ФК «Локомотив» Москва

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с ничейным результатом 3:3. Счет в поединке открыл Алексей Батраков, который отличился с передачи Зелимхана Бакаева на 7-й минуте игры. Второй гол «железнодорожников» оформил Дмитрий Воробьев на 20-й минуте игры. Его ассистентом выступил Батраков. На 57-й минуте игрок «Ростова» Мохаммад Мохеби реализовал пенальти. На 65-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счет. Третий для «Локомотива» гол оформил Александр Сильянов на 82-й минуте. «Ростов» ушел от поражения на 90+8-й минуте игры после гола Роналдо.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Чебан из Москвы.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб продолжает удерживать лидерство и идет на первой строчке с 14-ю баллами. «Ростов» — аутсайдер текущего сезона, команда расположилась на 14-й позиции с четырьмя очками.

В следующем туре РПЛ «железнодорожники» примут на своем поле самарские «Крылья Советов» 31 августа. Игра начнется в 15:45 по московскому времени. Ростовская команда на день раньше сыграет дома с грозненским «Ахматом». Начало встречи — 20:45 мск.