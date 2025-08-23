«Не вижу возможностей на исправление ситуации»: Станковичу предрекли скорое увольнение

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что наставник московского «Спартака» Деян Станкович находится ближе к увольнению, чем Сергей Семак и Валерий Карпин, работающие на аналогичных должностях в петербургском «Зените» и столичном «Динамо». Его слова приводит Legalbet.

«Если же говорить о том, кто ближе всего к увольнению из этой троицы, то, наверное, Станкович. Он больше всего заслуживает того, чтобы с ним распрощались. Его могут убрать раньше остальных. Потому что я не вижу особых возможностей на исправление ситуации, в которой сейчас находится «Спартак», — отметил он.

23 августа «Спартак» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграл казанский «Рубин». Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Пабло Солари на 58-й минуте открыл счет. Через 15 минут Кристофер Мартинс удвоил преимущество гостей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет c «Сочи». Встреча состоится 30 августа. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав восемь очков.

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.