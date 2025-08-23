«Рома» обыграла «Болонью» в матче 1-го тура Серии А

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился бразильский защитник «Ромы» Уэсли Франса.

В следующем туре чемпионата «Рома» сыграет с «Пизой», а «Болонья» проведёт матч с «Комо».