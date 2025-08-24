Футболисты российского клуба проедут тысячу километров автобусом из-за закрытия аэропорта

Футболисты «Ленинградца» поедут на матч Leon-Второй лиги с «Текстильщиком» из Иваново автобусом из-за закрытия аэропорта Пулково. Об этом сообщает «Чемпионат».

Команда преодолеет почти тысячу километров от Санкт-Петербурга до Иваново.

«Логистика получается отличной в кавычках. Но мы все понимаем. Надо потерпеть. Конечно, было бы логичнее перенести игру на другой день», — заявил генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит.

Утром 24 августа беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область. В небе было сбито несколько летательных аппаратов. В регионе ввели режим повышенной готовности для всех подразделений, аэропорт Пулково приостановил работу.

После начала СВО многие российские спортсмены и команды вынуждены пользоваться наземными видами транспорта, чтобы попасть на соревнования. Часть аэропортов не принимает рейсы с 2022 года, другие приостанавливают работу в случае атак беспилотников.