Радимов: Глушенков воспользовался шансом

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре полузащитника Максима Глушенкова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги против махачкалинского «Динамо».

© ФК "Зенит"

«Глушенков воспользовался шансом еще только на то, чтобы выходить на замену, получать больше игрового времени. А в стартовый состав я пока не понимаю, попадет он или нет. Но мне понравилось, как Глушенков сделал жест после гола – мол, я здесь. Вот это эмоциональная история, которую наверняка Семак хотел от него добиться. Такое делал Дзюба, если помните, такое делал и Мостовой», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. В текущем сезоне чемпионата России он принял участие в четырех матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Оба результативных действия пришлись на прошедший матч против махачкалинского «Динамо», в котором он вышел на замену на 68-й минуте. До этой игры полузащитник двух матчах подряд оставался на скамейке запасных. По итогам сезона-2024/25 полузащитник забил 9 мячей и сделал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 14 млн евро.

«Зенит» после 6 туров нового сезона чемпионата России набрал 9 баллов и располагается на шестом месте в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Краснодар» с 15 очками.