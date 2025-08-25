Тюкавин оценил старт сезона для «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил «Матч ТВ», что старт сезона для команды выдался неудовлетворительным.

© Матч ТВ

В субботу «Динамо» победило «Пари НН» в матче 6‑го тура МИР РПЛ со счетом 3:0. Москвичи набрали восемь очков и занимают седьмое место.

— Как оцените старт сезона для команды?

— Неудовлетворительный. Но мы работаем, исправляем ошибки. Хорошо, что добились крупной победы в последнем туре. Сейчас будет кубковая игра с «Крыльями», затем — матч в чемпионате с Махачкалой. А уже в паузе на сборную немного выдохнем, подкорректируем какие‑то моменты. Валерий Георгич уедет в сборную, оставит половину штаба с нами, так что одни мы не останемся (улыбается). Будем усердно готовиться к дерби со «Спартаком».

— Посещать открытие клубной школы с участием сотни детей — особая радость?

— Да, очень классное событие, надеюсь, детям всё понравилось, они будут с удовольствием приезжать тренироваться в школе «Динамо» и стремиться попасть в главную команду. Все условия для роста есть, желаю им терпения и упорства. По себе знаю, что значит для ребенка встреча с футболистами. Когда учился в академии, приезжали на базу и ждали основу «Динамо», чтобы сфотографироваться с игроками, получить автограф.

Не удивлюсь, если кто‑то из этих ребят через годы окажется в первой команде. Все условия для этого есть, — сказал Тюкавин «Матч ТВ» на открытии детской футбольной школы «Динамо».

Следующий матч «Динамо» проведет в гостях против «Крыльев Советов», игра пройдет 27 августа в рамках третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

