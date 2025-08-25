«Акрон» обратится в ЭСК по поводу пенальти в матче с ЦСКА: «Спорное решение. В предыдущей игре была отставлена рука, мяч попал прямо в нее, летел он в ворота – пенальти не назначили»
«Акрон» обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти в матче с ЦСКА.
В матче 6-го тура Мир РПЛ тольяттинцы уступили со счетом 1:3.
В начале второго тайма защитник ЦСКА Матвей Лукин нанес удар головой после подачи углового, мяч попал в руку Дзюбе в штрафной «Акрона». Главный судья матча Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу москвичей. Иван Обляков на 59-й минуте забил с точки.
– Решение судьи сто процентов спорное. В предыдущей игре была отставлена рука и мяч попал прямо в нее, но летел он в ворота – пенальти не назначили. Эпизод в матче с ЦСКА менее катастрофический, но пенальти назначают. В целом по судейству в игре с армейцами вопросов нет, но именно этот эпизод с одиннадцатиметровым вызывает вопросы.
– Будете обращаться в ЭСК?
– Безусловно, мы попросим ЭСК объяснить этот эпизод, – сказал гендиректор «Акрона» Константин Клюшев.
