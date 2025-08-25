Кордоба отреагировал на возможный переход Сперцяна в «Саутгемптон»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что разговаривал с партнёром по команде Эдуардом Сперцяном на тему возможного перехода хавбека сборной Армении в «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отпускать Эдуарда в английский клуб.

«Мы с ним уже отдельно разговаривали по этому поводу. Он знает, как я его ценю. Я высказал ему свою точку зрения на этот счёт. Естественно, я не могу передавать суть нашей беседы вам, потому что это был личный разговор. Точно знаю, что он услышал меня. Считаю, что дальше он сам должен принять решение касаемо его будущего. Могу лишь только пожелать принять ему лучшее решение в этой ситуации. И чтобы он продолжил работать так, как он делает это сейчас», — приводит слова Кордобы Metaratings.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.