Назван главный кандидат на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал армейский клуб главным кандидатом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у ЦСКА, то сейчас не смогу этого сделать. Даже вопросов тут не возникает. Все футболисты находится на своих местах и выполняют свои обязанности. Плюс присутствует сумасшедшая игровая дисциплина. Поэтому на данный момент считаю команду Челестини первым претендентом на чемпионство», — отметил он.

24 августа в шестом туре национального первенства ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1.

На шестой минуте матча счет открыл игрок ЦСКА Матеус Алвес. Через 13 минут Кирилл Глебов удвоил преимущество москвичей. В конце тайма Артем Дзюба отыграл один мяч. На 59-й минуте Иван Обляков ударом с пенальти установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает второе место, набрав 14 очков. В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет в Москве с «Краснодаром». Встреча состоится 31 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.