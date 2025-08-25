Дзюба и Акинфеев побили необычный рекорд чемпионата России

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном» был установлен новый рекорд турнира, сообщает Telegram-канал «ЦИФРОСКОП».

Это случилось, когда нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Теперь это самая возрастная пара автор гола / вратарь в истории чемпионатов России. Дзюбе в день матча было 37 лет и 2 дня, а Акинфееву — 39 лет 138 дней.

24 августа «Акрон» проиграл московскому ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 1:3.

На шестой минуте матча счет открыл игрок ЦСКА Матеус Алвес. Через 13 минут Кирилл Глебов удвоил преимущество москвичей. В конце тайма Артем Дзюба отыграл один мяч. На 59-й минуте Иван Обляков ударом с пенальти установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает второе место, набрав 14 очков. «Акрон» занимает 12 место, имея в активе шесть баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 15 очков.