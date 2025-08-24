"Балтика" победила "Сочи" и поднялась на четвертое место в РПЛ

В воскресенье в заключительном матче шестого тура Российской премьер-лиги "Сочи" на своем поле проиграл "Балтике" из Калининграда - 0:2 (0:1). Таким образом, клуб с берегов Балтийского моря набрал 12 очков и вышел на четвертое место в чемпионате страны, опередив "Рубин" и "Зенит". А южане замыкают турнирную таблицу, имея на своем счету лишь один балл.

© Российская Газета

Недавно УЕФА опубликовала обновленный рейтинг клубов, в котором, между прочим, по-прежнему находится и "Сочи", занимающий место под номером 333. Напомним, южане четыре года назад дебютировали в Лиге конференций, уступив в третьем раунде в серии пенальти сербскому "Партизану". Учитывая сегодняшнее состояние "барсов", набравшись всего одно очко и считающихся главными претендентами на вылет из РПЛ, их европейская история кажется очень и очень далекой.

Зато в отсутствии оптимизма нельзя отказать пресс-службе команды, которая в соцсетях разместила свою очередную довольно оригинальную афишу предстоящего поединка (его, кстати, окрестили "битвой морей"). На ней футболист в форме "Сочи" расположился на стуле на палубе парусника в пиратской треуголке и мячам в руке. Рядом находится пушка, а невдалеке в море - каравелла с эмблемой ФК "Балтики" на борту.

Намек понятен, а теперь остается увидеть, удастся ли коллективу "пиратов" с берегов Черного моря во главе с испанским рулевым Робертом Морено остановить поймавшего под управлением главного тренера Андрея Талалева встречный "ветер" оппонента с моря Балтийского...

Надо сказать, хозяева с явно просматриваемым энтузиазмом в дебюте встречи на расположенной рядышком с черномосрким побережьем олимпийской арены "Фишт" бросились "на абордаж" и едва не открыли счет уже на восьмой минуте. Экс-спартаковец Михаил Игнатов, получив мяч со своей половины от Сауля Гуарирапы поля, проскочил между двумя защитниками, однако на входе в штрафную бесхитростно пробил в бросившегося ему навстречу голкипера "Балтики" Максима Бориско.

Гости ответили выверенной трехходовкой, в окончании которой оказавшийся в десяти метрах от ворот Мингин Бивеев послал мяч в руки Юрия Дюпина. Вскоре дебютирующий в составе в чемпионате страны 37-летнийголкипер южан отбил мощный выстрел с близкого расстояния Николая Титкова.

А следом сочинцы пропустили с пенальти, правомерность назначения которого будет еще явно обсуждаться: главный судья Антон Фролов посчитал, что падение у самой линии штрафной футболиста из Калининграда Ильи Петрова в борьбе с Начо тянет на пенальти. С "точки" Брайан Хиль отправил мяч почти в "девятку" - 0:1, 29-я минута. Это пятый гол в РПЛ аргентинского форварда, который вышел на второе списке бомбардиров первенства (на два результатных действия пока больше у железнодорожника Алексея Батракова).

После этого эпизода, судя по всему, флибустьерский настрой "барсов" улетучился куда-то в сторону моря. "Балтика" во второй половине полностью взяла инициативу в свои руки, принявшись создавать момент за моментов у ворот хозяев. Дюпин временами чуть ли не в одиночку сражался с соперниками, но и он не выручил, когда Илья Петров почти из левого угла штрафной прицельно пробил в дальний угол - 0:2, 51-я минута.

Хотя временами и "барсы" вспоминали, что именно они являются хозяевами поля, организовав несколько своих неплохих атак. В одной из них Антон Зиньковксий метров с 30-ти мощно зарядил под перекладину, однако Бориско спас гостей. В остальное время гости больше практически ничего не дали создать сопернику, уверенно контролируя ситуацию на поле.

В результате "Балтика" довольно уверенно довели поединок до своей третьей виктории (напомним, клуб еще не потерпел ни одного поражения в турнире) и поднялась сразу на четвертое место в первенстве России, отставая от идущего третьим (14 очков) столичного "Локомотива" всего на два балла.

Ну, а "Сочи" еще больше утвердился в качестве явного аутсайдера премьер-лиги. Причем в следующую субботу, 30 августа, черноморскую команду ждет поединок в Москве с явно ожившим "Спартаком".