В «Акроне» ответили на критику Дзюбы по поводу слабого состава команды

Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав команды: «Мы не решаем краткосрочные задачи, горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона. Нас должны усилить 4-5 игроков»
Константин Клюшев оценил слова Артема Дзюбы о составе «Акрона».
После поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».
«Артем – человек с менталитетом победителя. У нас команда сформирована с таким менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба. Понятно, что есть определенная эмоциональная оценка сейчас в этом моменте, но у нас концепция долгосрочного развития. Мы не решаем краткосрочные задачи, у нас горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона – это самое важное. Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания работы трансферного окна», – сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
