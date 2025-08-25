Бывший тренер «Зенита» Луческу высказался о трансфере Забарного в «ПСЖ»

Главный тренер сборной Румынии, работавший ранее в «Зените», «Шахтёре» и киевском «Динамо», Мирча Луческу высказался о переходе украинского защитника Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен».

«У «ПСЖ» есть Маркиньос и Пачо, но вы увидите, что в конце концов именно Илья будет играть больше всего. Он обладает невероятными качествами. Он знает, как использовать свой интеллект, чтобы стать тем игроком, каким он уже является. Но это ещё не конец», – приводит слова Луческу L'Equipe.

Напомним, срок действия трудового соглашения Забарного с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2030 года. «ПСЖ» оформил трансфер игрока за € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов.