Полузащитник «Пари НН» рассказал, почему не перешел в «Ахмат»

Полузащитник "Пари НН" Олакунле Олусегун рассказал, почему не перешел в "Ахмат".

"Действительно, я должен был перейти в "Ахмат", но мне нужно было следовать своим ощущениям и своей семье. Я не хотел переезжать в Грозный по религиозным соображениям", - цитирует Олусегуна "СЭ".

В летнее трансферное окно Олакунле Олусегун перешел в "Пари НН" из "Краснодара" на правах аренды до конца текущего сезона. Сообщалось, что полузащитник мог перейти в грозненский "Ахмат", но трансфер сорвался в последний момент.

После 6 сыгранных туров нижегородцы занимают 15 место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками. Грозненцы располагаются на 10 строчке с 7 баллами.