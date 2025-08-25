В «Спартаке» определили свой лучший матч сезона

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался по итогам игры 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0). Сакич отметил, что эта игра была лучшей для футболистов красно-белых в этом сезоне.

«Я думаю, что матч с «Рубином» был лучшим для «Спартака» в этом сезоне. Всё было хорошо, мы победили, показали хорошую игру», — приводит слова Сакича ТАСС.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Спартак» — восьмой. Красно-белые набрали восемь очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Сочи».