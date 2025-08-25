Тренер «Акрона» высказался о возможности запрашивать видеоповторы

Тренер «Акрона» Тедеев о возможности запрашивать видеоповторы: «Не хотел бы принимать в этом участие – будет катастрофа. Каждый должен выполнять свою работу»
Заур Тедеев выступил против введения системы тренерских запросов в Мир РПЛ.
Система FVS, которая позволяет тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов, впервые появилась на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет. Сообщалось, что IFAB считает эту систему экономически эффективной альтернативой ВАР.
– Как относитесь к возможному введению правила, благодаря которому тренер сможет просматривать видеоповторы?
– Будет полнейшая катастрофа. Я бы не хотел принимать в этом участие. Каждый должен выполнять свою работу, – сказал главный тренер «Акрона» после матча с ЦСКА (1:3).
