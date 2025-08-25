Министр спорта РФ Михаил Дегтярев стал главой жюри приза ТАСС "За верность"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил состав жюри приза ТАСС "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова. Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Приз "За верность" имени Федора Черенкова был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. 25 июля Черенкову исполнилось бы 66 лет.