Артем Дзюба скептически оценил трансферы «Спартака».

– Хотели бы завершить карьеру в «Спартаке»? Есть ли мечта снова оказаться там?

– Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное.

– Когда они берут Антона Заболотного, о чемпионских амбициях можно забыть?

– Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро, и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит... Для меня это загадка, – заявил воспитанник красно-белых, играющий за «Акрон».