Агент Чистякова рассказал о восстановлении игрока «Ростова»

‎Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 31-летнего защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.

‎

Чистяков пропустил три матча РПЛ из-за повреждения. В игре шестого тура с «Локомотивом» (3:3) он остался в запасе.

‎

– Сейчас Дмитрий полностью здоров?

– Если в заявку попал, значит полностью.

‎– Когда Дмитрий получил травму, говорили, что он вернется через неделю-две, но понадобилось больше времени. Насколько серьезной оказалась травма?

– Не настолько серьезно, просто врачи перестраховались.

‎

– Полностью ли Чистяков адаптировался после возвращения в «Ростов»?

– Да.

Летом «Зенит» отказался продлить контракт с Чистяковым и он на правах свободного агента перешел в «Ростов». Соглашение с желто-синими рассчитано до лета 2027 года.