Депутат Журова предположила, зачем Клаудиньо получал гражданство РФ

Депутат Светлана Журова предположила, зачем Клаудиньо получал гражданство РФ.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». Депутат Дмитрий Свищев уже сказал, что может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства РФ из-за его слов, позже он уточнил, что уже «дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы».