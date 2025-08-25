Нападающий «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Наполи»

Хейлунд близок к переходу в «Наполи». Форварда «МЮ» планируют арендовать с правом выкупа, которое может стать обязательством
Расмус Хейлунд весьма близок к переходу в «Наполи».
Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб продвинулся в переговорах с нападающим «Манчестер Юнайтед».
Сейчас стороны обсуждают аренду с правом выкупа, который может стать обязательным при определенных условиях.
«Наполи» хочет закрыть сделку в ближайшие часы. Эту информацию подтверждает инсайдер Маттео Моретто.
В прошлом сезоне АПЛ 22-летний датчанин провел 32 матча и забил 4 гола. Его статистика – здесь.
