Нападающий «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Наполи»

Расмус Хейлунд весьма близок к переходу в «Наполи».

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб продвинулся в переговорах с нападающим «Манчестер Юнайтед».

Сейчас стороны обсуждают аренду с правом выкупа, который может стать обязательным при определенных условиях.

«Наполи» хочет закрыть сделку в ближайшие часы. Эту информацию подтверждает инсайдер Маттео Моретто.

В прошлом сезоне АПЛ 22-летний датчанин провел 32 матча и забил 4 гола. Его статистика – здесь.