В Словении гордятся тем, что Дркушич играет в России

В Словении гордятся тем, что Ванья Дркушич играет в России.
– Как вы думаете, играя за «Зенит», вы сможете продолжить выступать за сборную Словении, попасть на чемпионат мира?
– Конечно. Почему нет?
– Просто говорят, что в Европе мало следят за чемпионатом России.
– Мы с «Сочи» вылетели из Премьер-лиги, а через месяц я сыграл на чемпионате Европы.
– В Словении есть какое-то осуждение, что вы играете в России?
– Все очень довольны и гордятся мной, – сказал Дркушич.
