В «Динамо» Мх заявили о срыве переговоров по переходу Маслова

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что бывший игрок "Спартака" Павел Маслов не перейдет в дагестанский клуб.

© Rusfootball

"Мы не договорились по контракту. Не будем подписывать. Никаких недопониманий нет. Пожелали друг другу дальнейших успехов", — приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Маслов близок к переходу в махачкалинское "Динамо". Предполагалось, что соглашение игрока с клубом будет рассчитано на один год, его зарплата составит 10 тысяч долларов в месяц. В летнее трансферное окно 25-летний футболист покинул состав "Спартака" по истечении контракта в статусе свободного агента. В сезоне-2024/25 защитник играл в "Сочи" на правах аренды. В прошедшем сезоне он принял участие в 18-ти матчах и отметился тремя голами. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро.