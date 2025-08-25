Полузащитник «Интера» перешел в «Торино»

«Интер» объявил о переходе полузащитника Кристьяна Асллани в «Торино».

Туринский клуб арендовал 23‑летнего игрока с последующим правом выкупа контракта.

По данным итальянских СМИ, за аренду игрока «Торино» заплатил 1,5 миллиона евро. Следующим летом клуб может выкупить игрока за 11,5 миллиона, также «Интер» может получить 20% от будущей цены перепродажи игрока.

Контракт Асллани с «Торино» будет рассчитан до 30 июня 2029 года в случае выкупа.

В общей сложности албанский хавбек провел за «Интер» 99 матчей, забил четыре гола и отметился пятью голевыми передачами.

В понедельник «Интер» сыграет с «Торино» в первом туре чемпионата Италии.