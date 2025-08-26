В «Реал Сосьедад» оценили состояние российского футболиста

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян готов играть, он провел прошлый матч на скамейке запасных только по тактическим соображениям главного тренера, заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба из Сан‑Себастьяна.

© Соцсети

22‑летний Захарян был включен в заявку на матч 2‑го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (24 августа, 2:2), но на поле так и не появился. 25 августа исполнилось ровно два года с момента дебюта хавбека за испанский клуб.

— Захарян провел на скамейке запасных весь прошлый матч, так как это было тактическое решение тренера. Арсен готов играть, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе испанского клуба.

