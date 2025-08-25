Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в России планируют разработать перечень книг для молодых футболистов.

«Они должны расти не только на поле, тогда будет полный порядок. Мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте - может быть, перечень книг утвердим», – заявил Дегтярев на пресс-конференции в ТАСС.

Пресс-конференция в ТАСС была посвящена старту приема заявок, а также объявлению состава жюри приза "За верность" имени Федора Черенкова. Данная награда была учреждена ТАСС в августе 2024 года при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело".

Приз вручается в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за вклад в результаты команды, преданность своему клубу, характеристику от болельщиков и коллег. Старт заявок на прием премии 2025 - 25 августа.

Также Минспорт планирует повышать уровень интеллектуальной подготовки молодых футболистов при помощи лекций, установочных сессий, а также приглашений известных ученых, деятелей культуры и писателей.