Нападающий «Краснодара» может перейти в «Пари НН»

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что клуб рассматривает возможность аренды нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова.

"Дедлайн — закрытие трансферного окна. До его закрытия может решиться ситуация с переходом Кокшарова. Если позиция "Краснодара" не поменяется по этому вопросу. Изначально мы обсуждали, что он снова придёт к нам в аренду", — приводит слова Удальцова "Матч ТВ".

Напомним, в прошлом сезоне 20-летний футболист также выступал за нижегородскую команду. В ее составе он сыграл в пяти матчах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. После этого Кокшаров получил повреждения и не принимал участия в матчах. После шести туров РПЛ "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице с тремя очками. "Краснодар" является лидером, набрав 15 очков.