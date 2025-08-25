Полузащитник «Дюнкерка» отказал ЦСКА

Полузащитник французского «Дюнкерка» Энцо Бардели отказал ЦСКА, сообщает Footmercato.

24‑летний хавбек отклонил предложение московского клуба, так как рассматривает более привлекательные варианты с австрийским «Рапидом» и греческим ПАОКом, также на игрока претендуют два французских клуба.

Бардели является продуктом академии «Дюнкерка». С клубом он прошел все стадии, не покинув его, даже после вылета из 2 дивизиона чемпионата Франции.

В прошлом сезоне во французской Лиге 2 Бардели сыграл 32 матча, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Контракт футболиста с «Дюнкерком» действует до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.